Kenya: Kfc finisce le patatine, i clienti insorgono

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Vi piacciono troppo le nostre patatine, ci dispiace ma le abbiamo finite!": Kfc in Kenya si è scusata così dopo l'inconveniente, scatenando un putiferio sul web con molti utenti che sono arrivati a lanciare su Twitter una campagna di boicottaggio della catena americana.

I concorrenti si sono affrettati a battere cassa, con Burger King che ha scritto: "Abbiamo patatine per tutti".

Kfc è corsa ai ripari, riferiscono oggi i media locali, annunciando di aver avviato un processo di verifica di qualità per utilizzare patate prodotte in Kenya. L'ad di Kfc per l'Africa orientale, Jacques Theunissen, ha motivato la carenza di patatine con le difficoltà registrate negli approvvigionamenti a causa della pandemia Covid. Attualmente, Kfc importa le patate dall'Egitto. (ANSA).