Giordania: re Abdallah riceve Gantz, discute formula 2 Stati

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - Re Abdallah di Giordania ha ricevuto oggi ad Amman il ministro israeliano della difesa Benny Gantz. Lo ha reso noto la agenzia di stampa ufficiale Petra. Nel colloquio il re hashemita ha ribadito la necessità che "nei territori palestinesi venga mantenuta la calma" e che in parallelo venga definito un orizzonte politico per realizzare l'obiettivo della formula dei Due Stati.

Gantz - secondo il ministero della difesa israeliano - ha confermato che Israele annette grande importanza strategica ai rapporti con la Giordania e si è compiaciuto del miglioramento delle relazioni bilaterali seguito alla costituzione del governo di Naftali Bennett.

Per Gantz si tratta del secondo incontro politico di rilievo dopo quello di una settimana fa, svoltosi nella propria residenza privata vicino a Tel Aviv, col presidente palestinese Abu Mazen. (ANSAmed).