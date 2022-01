Covid: presidente Israele riceve quarta dose, è il primo leader

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ricevuto oggi la quarta dose di vaccino anti-Covid, primo leader politico al mondo. Lo ha annunciato lo stesso Herzog, 61 anni, pubblicando su Twitter la foto della somministrazione insieme alla moglie Michal presso il centro medico Hadassah a Gerusalemme.

Israele è stato il primo Paese al mondo ad avviare l'immunizzazione con la quarta dose, attualmente disponibile per tutti gli over 60 e gli operatori sanitari per cui siano trascorsi almeno quattro mesi dalla terza. (ANSA).