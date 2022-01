Covid: calo prezzi tonno Tokyo, 129mila euro prima asta 2022

Sono ancora in calo, al mercato del pesce di Toyosu, i prezzi dei tonni, che nella tradizionale asta di inizio anno tenuta oggi a Tokyo hanno fatto registrare il terzo calo consecutivo: l'offerta più alta è stata infatti di 16,88 milioni di yen (circa 129mila euro) per un tonno pinna blu da 211 chili, una somma che può sembrare alta ma che in realtà è di gran lunga inferiore al record di 333,6 milioni di yen (oltre 2,5 milioni di euro) pagato nel 2019.

Il tonno è stato acquistato congiuntamente da un gestore di una catena di ristoranti internazionale e un commerciante all'ingrosso. "Ho partecipato all'asta sperando di aggiudicarmi il tonno più caro, che è considerato di buon auspicio, e servirlo ai nostri clienti per rallegrare un po' il loro anno a venire, anche se il nostro mondo rimane segnato dalla pandemia", ha detto il capo chef della catena Akifumi Sakagami.

Il tonno verrà servito sia in Giappone sia nei ristoranti della società all'estero, tra cui Hawaii, New York e Los Angeles. (ANSA).