Covid: Argentina,record di contagi con 80.000 casi in 24 ore

(ANSA) - BUENOS AIRES, 05 GEN - L'Argentina ha fatto registrare un record di contagi da Covid-19, giunti a 81.210 nelle ultime 24 ore, mentre la mortalità, che ha riguardato 49 persone, si mantiene bassa.

La cifra dei contagiati di ieri emerge da un rapporto del ministero della Salute argentino, è stata quasi il doppio di quella registrata il giorno precedente (44.396 casi). Inoltre supera ampiamente il record precedente che risaliva al 30 dicembre, con 50.506 casi.

Nel complesso la pandemia da Covid-19 ha in Argentina un bilancio, dall'inizio del 2020, di 5.820.536 contagi e 117.294 morti. Per quanto riguarda invece l'occupazione dei letti nei reparti di rianimazione, la percentuale nazionale è del 35,9%, e un po' più alta nella provincia di Buenos Aires (36,7%).

Infine, per quanto riguarda il processo di vaccinazione, il Sistema nazionale di monitoraggio argentino segnala che nel complesso, su una popolazione di circa 45 milioni di abitanti, sono state applicate 77.207.179 dosi, ripartite fra vaccinati con una dose (38.272.739); vaccinati con schema completo (32.960.671); vaccinati con dose aggiuntiva (2.616.891) e vaccinati con dosi di rinforzo (3.356.878). (ANSA).