++ Usa: tragedia a Philadelphia, rogo casa uccide 13 persone ++

Le fiamme divampante in un condominio, hanno causato una tragedia a Philadelphia: almeno 13 persone hanno perso la vita e tra loro ci sono anche sette bambini. Non si conoscono le cause del rogo. I vigili sono intervenuti dopo una chiamata e hanno impegnato circa un'ora per spegnere le fiamme. Secondo quanto scrivono i media americani le autorità non sono ancora entrate negli appartamenti. Non è chiaro il numero esatto delle persone che abitavano nei diversi appartamenti. La casa si trova nel quartiere di Fairmount, a qualche chilometro dal centro della citta'.