Migranti: 28mila attraverso la Manica nel 2021, anno record

Nel 2021 oltre 28mila migranti hanno attraversato il Canale della Manica diretti verso il Regno Unito a bordo di piccole imbarcazioni, il livello più alto mai registrato: è quanto emerge da uno studio dell'agenzia di stampa britannica PA basato sull'analisi di statistiche ufficiali.

Secondo l'agenzia un totale di 28.395 persone hanno raggiunto le coste britanniche, oltre il triplo rispetto al 2020 (più di 8.400). Il picco c'e' stato lo scorso novembre, con almeno 6.869 arrivi favoriti da buone condizioni meteo: nella sola giornata dell'11 novembre un record di 1.185 migranti è arrivato nel Paese.

L'aumento degli ingressi è dovuto in parte all'uso di imbarcazioni più grandi rispetto al passato da parte dei trafficanti di esseri umani, che hanno caricato in media su ogni gommone 28 persone e in alcuni casi anche fino a 50.

E durante l'anno anche su questa rotta non sono mancate le tragedie in mare, con almeno 27 migranti - compresi un ragazzino di 16 anni e un bimbo di sette - annegati davanti alle coste della Francia il 24 novembre scorso mentre cercavano di attraversare la Manica a bordo di quella che funzionari francesi hanno paragonato ad una piscina gonfiabile per bambini. (ANSA).