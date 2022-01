Il granduca Henri del Lussemburgo positivo al Covid-19

(ANSA) - BRUXELLES, 04 GEN - Il capo di stato del Granducato del Lussemburgo, il granduca Henri, è risultato positivo al Covid-19 e si trova ora in auto-isolamento. Lo riferisce la Corte granducale in un comunicato stampa, spiegando che, dopo un primo auto-test dall'esito positivo, il granduca si è sottoposto a un tampone Pcr che ha confermato il risultato.

Il granduca, 66 anni e vaccinato con tre dosi, di cui l'ultima nel novembre scorso, mostra attualmente sintomi lievi e continuerà a svolgere le sue funzioni. Non è invece noto se anche la moglie di Henri, Maria Teresa, sia stata contagiata.

Il Palazzo granducale precisa che il giuramento dei nuovi ministri delle Finanze, dello sport e della previdenza sociale del Lussemburgo, si terrà come previsto mercoledì e il granduca condurrà la cerimonia in videoconferenza dal palazzo di stato a Berg, nel Lussemburgo orientale, dove si trova in quarantena. In settimana, anche il ministro degli Interni lussemburghese, Taina Bofferding, è risultata positiva. (ANSA).