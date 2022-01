Gli avvocati del principe Andrea hanno chiesto in video conferenza davanti a un giudice di New York l'archiviazione della causa per abusi sessuali intentata da Virginia Giuffre, che a loro avviso ha rinunciato ad ogni diritto di azione legale nell'accordo segreto - reso noto ieri - con il defunto finanziere Jeffrey Epstein, amico del duca di York.