Usa: fake news sul Covid, Twitter blocca account di una deputata

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Twitter ha sospeso definitivamente l'account personale della deputata Usa Marjorie Taylor Greene per aver violato diverse volte le sue norme contro la disinformazione sul Covid. Lo riporta la Bbc. La deputata repubblicana della Georgia, che era già stata sospesa quattro volte, ha attaccato Twitter definendolo "nemico dell'America".

"Le piattaforme di social media non possono impedire che la verità venga diffusa in lungo e in largo", ha attaccato in un lungo post su Telegram accusando Twitter e ha accusato Twitter di aiutare non meglio identificati nemici in "una rivoluzione comunista".

La sospensione definitiva è arrivata dopo che sabato la deputata 47enne aveva twittato che negli Stati Uniti c'era stato un alto numero di morti causate dal vaccino. Un dato falso e non dimostrato. Il suo account ufficiale del Congresso rimane attivo.

Dalla sua elezione nel 2020, Greene è diventata uno dei politici più controversi di Washington. In passata legata al gruppo complottista QAnon, ha anche sostenuto le accuse dell'ex presidente Donald Trump sui presunti brogli alle ultime elezioni del 2020. Ha spesso messo in discussione l'efficacia dei vaccini ed è stata multata per aver rifiutato di seguire le linee guida anti-Covid al Congresso, comprese quelle relative all'uso della mascherina. (ANSA).