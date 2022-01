Omicron: primi 12 casi in Bulgaria

(ANSAmed) - BELGRADO, 03 GEN - In Bulgaria si sono registrati i primi 12 casi di contagio dalla variante Omicron del coronavirus. Come riferiscono i media regionali, che citano le autorità sanitarie locali, la gran parte dei casi riguarda la capitale Sofia.

I contagiati hanno sintomi lievi e nessuno è stato ricoverato in ospedale.

La Bulgaria è tra i Paesi europei con la più bassa percentuale di vaccinati contro il Covid. (ANSAmed). (ANSA).