Media, da procura Ny mandato di comparizione per Trump

(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - Il procuratore di New York, Letitia James, vuole sentire Donald Trump nell'ambito dell'indagine in corso per verificare se la società dell'ex presidente ha gonfiato il valore dei suoi asset per motivi fiscali. Lo riportano i media americani, sottolineando che un mandato di comparizione è stato inviato all'ex presidente.

