Kenya: attacco al confine con la Somalia, sei morti

(ANSA) - NAIROBI, 03 GEN - Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un attacco oggi nella regione costiera di Lamu, in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha detto un funzionario del governo locale precisando che si sospetta per l'attentato il gruppo terroristico di Al-Shabaab. (ANSA).