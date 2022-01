Epstein pagò a accusatrice principe Andrea 500.000 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - Jeffrey Epstein ha pagato 500.000 dollari all'accusatrice del principe Andrea tramite un patteggiamento nel 2009. E questo accordo secondo i legali del duca di York vieta a Virginia Giuffre, una delle presunte vittime minorenni del milionario morto suicida in carcere, di procedere con la sua nuova azione legale civile che chiama in causa proprio il figlio della regina Elisabetta. Nel patteggiamento pubblicato Andrea non è nominato esplicitamente.

