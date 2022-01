Covid: altri 157.000 casi in Gb ma su 1,5 milioni di tamponi

(ANSA) - LONDRA, 03 GEN - Il Regno Unito fa segnare altri 157.758 contagi da Covid sotto la spinta della variante Omicron, ma su più di un milione e mezzo di test: vale a dire oltre il triplo di quelli registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo certificano i dati ufficiali, che peraltro comprendono oggi Inghilterra e Scozia (il 90% della popolazione britannica) e non Galles e Irlanda del Nord, in ritardo nella raccolta degli ultimi aggiornamenti. Calano invece i decessi, a 42, e rallenta l'incremento del totale dei ricoverati negli ospedali, fino a una somma rilevata che per adesso resta sotto i 12.000. Quanto ai vaccini, la somministrazione della terza dose comprende ormai il 60% dell'intera popolazione del Regno sopra i 12 anni.

(ANSA).