Sudan: due manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza

Ancora una volta il regime militare sudanese ha risposto con violenza alle proteste pro-democrazia. Nel corso di una nuova e caotica giornata per le strade di Khartoum, le forze di sicurezza hanno sparato lacrimogeni contro migliaia di persone che si dirigevano verso il palazzo presidenziale per protestare ancora una volta contro il golpe, sfidando una città blindata ed il blocco delle telecomunicazioni: mobilitati dallo slogan "il 2022 è l'anno in cui la resistenza continua". E sulla strada si sono contati altri morti, almeno due.