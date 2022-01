Gb: a 11 anni riceve medaglia dalla regina, il più giovane

Tobias Weller ha 11 anni. E' di Sheffield, in Yorkshire, ed è affetto da autismo e e paralisi cerebrale. Ma d'ora in poi sarà soprattutto menzionato per esser il più giovane a ricevere una onorificenza dalla regina Elisabetta II e in assoluto il più giovane a venire insignito del riconoscimento reale.

Riceverà infatti la Medaglia dell'Impero Britannico (Bem) per essersi distinto nel suo impegno nella raccolta fondi a titolo benefico. Tobias - che è soprannominato 'il Capitano' perchè trae ispirazione dal capitano Tom Moore eroe della raccolta fondi per la Sanità durante il lockdown e poi rimasto vittima del covid lo scorso febbraio a 100 anni - ha completato lo scorso settembre la sua ultima sfida, un circuito cosiddetto Ironman, raccogliendo 157mila sterline per la sua scuola a Sheffield e per l'ospedale pediatrico della città.