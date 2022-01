Biden a Zelensky: 'Risposta risoluta se Putin invade l'Ucraina

Joe Biden ha telefonato ieri al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio con Vladimir Putin "mettendo in chiaro che gli Usa e i loro alleati e partner risponderanno risolutamente se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina". Lo riferisce una nota della portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. I due leader, si legge, "hanno espresso sostegno per gli sforzi diplomatici, a cominciare dalla prossima settimana con il dialogo bilaterale (Usa-Russia, ndr) per la stabilità strategica, il Consiglio Nato-Russia e l'Osce".



L'Ucraina apprezza il "sostegno incrollabile" degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio telefonico con Joe Biden nel quale il presidente americano ha assicurato che "gli Usa e i loro alleati e partner risponderanno risolutamente se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina".