Telefonata Biden-Putin conclusa dopo 50 minuti

(ANSA) - WASHINGTON, 30 DIC - E' durata 50 minuti la telefonata tra il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. Lo riferisce la Casa Bianca.

Durante la conversazione Biden ha espresso "sostegno" per la soluzione diplomatica ma ha messo in chiaro che "gli Usa e i suoi alleati e partner risponderanno in modo risoluto se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina" e che "progressi sostanziali" nel dialogo "possono avvenire solo in un ambiente di de-escalation piuttosto che di escalation".

Da parte sua, rende noto il Cremlino, Putin si è detto "soddisfatto" del colloquio. ma ha messo in guardia Biden dall'adottare sanzioni contro Mosca, avvertendo che ciò sarebbe "un errore colossale". Mosca, aggiunge il Cremlino, vuole "risultati" sulle "garanzie" di sicurezza richieste. (ANSA).