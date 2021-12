Sudafrica: l'ultimo saluto del popolo a Tutu a vigilia funerali

(ANSA) - CITTA DEL CAPO, 31 DIC - I sudafricani hanno oggi l'ultima possibilità di rendere un saluto al compianto arcivescovo Desmond Tutu, simbolo dell'anti-apartheid, il cui corpo è da ieri nella cattedrale di San Giorgio a Città del Capo. Domani si terranno i funerali di Stato, ma semplici come la sua bara in legno di pino, secondo le volontà da lui espresse.

L'icona anti-apartheid venerata in tutto il mondo è morta pacificamente all'età di 90 anni domenica scorsa.

Tutu, Premio Nobel per la pace nel 1984, sarà cremato e le sue ceneri saranno sepolte dentro la cattedrale della capitale sudafricana nel fine settimana.

Tutu è andato in pensione come arcivescovo dopo 10 anni nel 1996 e ha continuato a condurre un viaggio straziante nel passato oscuro del Sudafrica come presidente della Commissione per la verità e la riconciliazione, che ha esposto gli orrori dell'apartheid nei minimi dettagli.

Il Sudafrica sta celebrando una settimana di lutto per Tutu, con la bandiera multicolore del paese che sventola a mezz'asta in tutta la nazione e cerimonie che si svolgono ogni giorno fino al momento funerale.

Indebolito dall'età avanzata e dal cancro alla prostata, Tutu si era ritirato dalla vita pubblica negli ultimi anni. Lascia sua moglie Leah e quattro figli, e diversi pronipoti e pronipoti. (ANSA).