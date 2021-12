Londra saluta il 2022 con i rintocchi del Big Ben restaurato

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Per i londinesi desiderosi di salutare il nuovo anno in piazza lo spettacolo - in assenza dei tradizionali fuochi pirotecnici - sarà assicurato dai rintocchi del Big Ben appena restaurato. La torre dell'orologio di Westminster è stata nascosta per 4 anni per un'operazione di restauro costata quasi 80 milioni di sterline. E per la prima volta dal 2017, il quadrante dell'orologio è stato svelato per mostrare il ripristino della combinazione di colori originale, da blu di Prussia all'oro per i quadranti e le lancette dell'orologio.

Il progetto ha dovuto affrontare molti ostacoli, se si considera che il preventivo iniziale era di 18 milioni di sterline. A causa della scoperta di amianto, dei danni delle bombe della seconda guerra mondiale e dei problemi di inquinamento. (ANSA).