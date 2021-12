Incendi devastano il Colorado, distrutte oltre 500 case

Gli incendi che stanno devastando il Colorado hanno potenzialmente già distrutto più di 500 case, ha detto ieri sera lo sceriffo della contea di Boulder, mentre lo stato Usa occidentale è colpito da una storica siccità. "Sappiamo che circa 370 case nella sottodivisione di Sagamore sono state distrutte. È possibile che altre 210 lo siano state a Old Town Superior", ha spiegato Joe Pelle in conferenza stampa.

Almeno 648 ettari di vegetazione sono andati in fummo nella contea di Boulder, con le fiamme che hanno raggiunto anche hotel e centri commerciali. "Vorrei sottolineare l'ampiezza e l'intensità di questo incendio e la sua presenza in un'area così densamente popolata: non saremmo sorpresi se ci fossero feriti o morti", ha avvertito lo sceriffo Pelle.