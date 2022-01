Gb: regina nomina Tony Blair cavaliere

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - L'ex premier britannico Tony Blair è stato nominato Cavaliere dell'ordine della Giarrettiera, il più alto grado di cavalierato del Regno Unito. Blair, 68 anni, è uno dei nomi della lista delle tradizionali onorificenze di inizio anno assegnate dalla Regina.

Della lista fanno parte anche alcuni dei responsabili della lotta al Covid in Gran Bretagna.

Blair vinse le elezioni con i Laburisti nel 1997 e rimase al potere per un decennio. Tra i suoi successi, la pace in Irlanda del Nord. Fu invece aspramente contestato per la partecipazione aa guerra in Iraq nel 2003. (ANSA).