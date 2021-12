Biden, ho avvisato Putin che non può invadere Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 31 DIC - Il presidente Usa Joe Biden ha riferito ai cronisti che nella sua telefonata ieri a Vladimir Putin lo ha avvisato che "non puo' invadere l'Ucraina" e che in caso contrario "ci saranno sanzioni severe, aumenteremo la nostra presenza in Europa, con gli alleati Nato". Lo rende noto il pool al suo seguito. (ANSA).