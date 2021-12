Nuova Zelanda: prima giornalista conduce tg con tatuaggio Maori

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La giornalista televisiva neozelandese Oriini Kaipara è diventata la prima anchor a presentare il notiziario in prima serata con un tatuaggio sul viso Maori. Lo riportano i media internazionali ripubblicando un tweet della giornalista prima del su debutto alle 18, su Newshub, lunedì 27 dicembre.

"È davvero emozionante. Mi sto davvero divertendo. Non sono senza parole e orgogliosa di quanto sono arrivata lontano", ha raccontato Kaipara invitando le nuove generazioni a usare la loro cultura come punto di forza. La giornalista, 37enne, ha sfoggiato con orgoglio il suo moko kauae, un tatuaggio tradizionale portato dalle donne Maori sulle labbra e la parte inferiore del mento, che si è fatta fare nel 2017 quando ha scoperto le sue origini indigene. I disegni del moko kauae, raccontano il ruolo all'interno della comunità o la storia della persona e dei suoi antenati.

Visto con diffidenza e pregiudizio ancora da molti in Nuova Zelanda, il tatuaggio è stato sdoganato dalla nuova ministra degli Esteri Nanaia Mahuta, la prima donna maori a ricoprire questo ruolo. (ANSA).