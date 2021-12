Musk respinge accuse, spazio è enorme,posto per tutti satelliti

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - "Lo spazio è immensamente grande e i satelliti molto piccoli. Non abbiamo bloccato nessuno, e non ci aspettiamo di farlo". Lo afferma Elon Musk in un'intervista al Financial Times respingendo le critiche mosse a Starlink e ai suoi satelliti accusati di occupare e intasare lo spazio. "C'è spazio per decine di miliardi di satelliti. Qualche migliaio non sono nulla, sono come due migliaia di auto sulla Terra", aggiunge Musk rispondendo indirettamente a Josef Aschbacher, il numero uno dell'Agenzia Spaziale Europea, secondo il quale il lancio di migliaia di satelliti per la comunicazione da parte di Musk lascia poche radiofrequenze e postazioni disponibili per gli altri. (ANSA).