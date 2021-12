Covid: nuovo record di contagi in Gran Bretagna, 183 mila

(ANSA) - LONDRA, 29 DIC - Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid dall'inizio della pandemia: sono stati 183.037, con 57 morti. Tuttavia, i dati giornalieri del governo includono il conteggio di casi registrati nell'arco di cinque giorni nell'Irlanda del Nord e non comunicati in precedenza per la pausa natalizia. (ANSA).