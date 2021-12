Moschea Beauvais chiusa 6 mesi, 'apologia della jihad'

(ANSA) - LILLE, 28 DIC - La prefettura dell'Oise, zona a nord di Parigi, ha ordinato la chiusura della grande moschea di Beauvais per un periodo di sei mesi a causa di sermoni che "incitano all'odio e alla violenza" e che "fanno apologia della jihad". Lo ha annunciato la stessa prefettura. Il decreto, in data di ieri diventa esecutivo dopo 48 ore, vale a dire dal 29 dicembre. Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato il 14 dicembre di aver "avviato" la procedura per la chiusura amministrativa di questa moschea. (ANSA).