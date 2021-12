El Salvador, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina

(ANSA) - SAN SALVADOR, 27 DIC - La Marina militare di El Salvador ha sequestrato 4,1 tonnellate di cocaina durante un'operazione nell'Oceano Pacifico in cui sono stati arrestati cinque colombiani e due ecuadoriani che la trasportavano su due barche semisommergibili: lo ha detto il presidente Nayib Bukele.

Valore della droga sequestrata, poco meno di 104 milioni di dollari.

Secondo il presidente, si tratta del "più grande sequestro di droga" effettuato nell'ambito del Piano di controllo territoriale, che prende il nome dalla strategia di sicurezza e anticrimine del suo governo. Il 20 novembre, le autorità salvadoregne hanno sequestrato 2,5 tonnellate di cocaina per un valore di 62,5 milioni di dollari durante un'operazione nell'Oceano Pacifico. In questa occasione erano stati arrestati quattro ecuadoriani, tre messicani e due colombiani. (ANSA).