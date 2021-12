Covid: in Usa oltre 500.000 casi, a Ny tasso positività 20%

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Solo nella città di New York il tasso di positività medio degli ultimi sette giorni è quasi il 20%, per l'esattezza il 19,97%. (ANSA).