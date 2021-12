Covid: esperto Gb, con Omicron virus si indebolisce

(ANSA) - LONDRA, 28 DIC - Con la variante Omicron il Covid "non è la stessa malattia di un anno fa" e gli alti tassi di mortalità nel Regno Unito sono "ora storia". Lo ha affermato uno fra i maggiori immunologi britannici, Sir John Bell, professore all'Università di Oxford e consulente del governo, secondo cui emerge sempre di più un indebolimento del coronavirus. Per lo scienziato sebbene i ricoveri siano aumentati nelle ultime settimane poiché Omicron si diffonde con grande rapidità nella popolazione, la malattia "sembra essere meno grave e molte persone trascorrono un tempo relativamente breve in ospedale".

Inoltre un minor numero di pazienti necessita delle terapie con l'ossigeno ad alto flusso.

Le sue indicazioni vanno in linea con la decisione del governo britannico di non introdurre in Inghilterra nuove restrizioni anti-Covid da qui alla fine dell'anno, a differenza di quanto fatto dalle altre 'nazioni' del Regno Unito.

Mentre altri scienziati si sono espressi diversamente criticando la scelta "avventata" del premier Boris Johnson e lanciando un allarme sul servizio sanitario nazionale (Nhs) sempre più sotto pressione per i ricoveri. (ANSA).