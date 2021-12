Covid: Francia, atteso oggi via libera a Super green pass

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Nuova stretta anti-Covid in vista in Francia, dopo il record di oltre 100mila casi registrato nel giorno di Natale. Il presidente francese Emmanuel Macron parteciperà questo pomeriggio in videoconferenza a una riunione del Consiglio di difesa sanitaria nel quale verranno indicate le nuove possibili misure da adottare nel Consiglio dei ministri che si terrà subito dopo.

Per cercare di frenare la rapida circolazione della variante Omicron, il governo di Parigi è intenzionato ad approvare un progetto di legge che introdurrà il Super green pass (noto in Francia come pass vaccinale) al posto dell'attuale green pass base (pass sanitario) a partire da metà gennaio.

Tra le altre ipotesi in discussione, ci sono il rafforzamento dell'obbligo di mascherine all'aperto e un possibile rinvio del rientro dalle vacanze scolastiche, attualmente previsto il 3 gennaio. Non si esclude neppure un coprifuoco nella notte di Capodanno. (ANSA).