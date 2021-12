La Brexit un anno dopo bocciata da oltre 6 elettori su 10

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un anno dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, più di 6 elettori britannici su 10 ritengono che la Brexit sia andata male o peggio di quanto avessero previsto. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall'Observer.

Il sondaggio Opinium - rivelato una settimana dopo le dimissioni del ministro per la Brexit del governo Johnson, David Frost - indica anche che il 42% di coloro che nel 2016 votarono Leave hanno oggi una visione negativa di come sia andata la Brexit finora. Tra gli elettori del Remain, che al contrario volevano restare nell'Ue, l'86% ha dichiarato che le cose sono andate male o peggio del previsto. Solo il 14% di tutto l'elettorato ritiene che la Brexit sia andata meglio di quanto ci si aspettasse.

Il dato più sorprendente, ha spiegato Adam Drummond di Opinion, è che i Leaver sono ora più esitanti rispetto ai benefici della Brexit rispetto a quanto ritenessero in precedenza. "Durante il processo della Brexit, ogni volta che si poneva la domanda 'la Brexit è bene o male?', tutti i Remainer rispondevano 'male' e tutti i Leaver rispondevano 'bene', di fatto annullandosi a vicenda". Adesso, invece, è aumentata la percentuale di chi ha votato per lasciare l'Ue che ritiene che sia andata male o almeno peggio del previsto. Solo il 17% dei Leaver risponde: "Mi aspettavo che andasse bene e così è stato".

(ANSA).