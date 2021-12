Biden loda 'il coraggio' degli americani nel messaggio di Natale

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 25 DIC - Nel suo primo Natale alla Casa Bianca, Joe Biden ha elogiato "l'immenso coraggio" degli americani di fronte alla pandemia e li ha invitati a cercare "luce" e unità nelle difficoltà. "Quest'anno abbiamo visto l'immenso coraggio, forza, resilienza e determinazione di tutti voi che vi prendete cura, confortate, insegnate, proteggete e servite il Paese in grandi o piccoli modi", ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un messaggio firmato anche da sua moglie Jill in occasione della festa.

"Voi dimostrate, ancora una volta, che le nostre differenze sono preziose e le nostre somiglianze infinite", ha affermato Biden, che guida un Paese profondamente diviso su una moltitudine di argomenti. "Preghiamo per la promessa del Vangelo, quella di trovare la luce nell'oscurità, che è forse l'impresa più americana che ci sia", si legge nel messaggio del presidente Usa, devoto cattolico.

La coppia presidenziale, di fronte ad un'America stanca della pandemia e frustrata da un'impennata dell'inflazione, ha posto particolare enfasi quest'anno sulle tradizioni di fine anno.

