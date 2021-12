Russia multa Google per 98 mln di dlr per contenuti vietati

(ANSA-AFP) - MOSCA, 24 DIC - Venerdì un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una pesante multa per non aver rimosso contenuti illegali. L'azienda statunitense è stata multata per 7,2 miliardi di rubli (98 milioni di dollari, 86 milioni di euro), ha reso noto il servizio stampa della corte su Telegram.

