Macron convoca consiglio difesa lunedì per Super green pass

(ANSA) - PARIGI, 24 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per lunedì alle 16 un consiglio di difesa sanitario dedicato al Covid-19, poco prima del Consiglio dei ministri che dovrà trasformare il pass sanitario in pass vaccinale (l'equivalente del Super green pass in Italia). Lo ha annunciato l'Eliseo all'Afp. (ANSA).