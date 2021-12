Iran: esercitazione 'contro Israele', sparati missili balistici

(ANSA) - TEHERAN, 24 DIC - L'Iran ha sparato oggi 16 missili balistici, a conclusione di cinque giorni di manovre militari condotte secondo i militari di Teheran come avvertimento nei confronti di Israele. "Queste esercitazioni sono state concepite per rispondere alle minacce proferite in questi ultimi giorni dal regime sionista", ha dichiarato alla tv di Stato il generale Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore delle forze armate della Repubblica islamica. "Durante questa esercitazione, è stata dispiegata una parte delle centinaia di missili iraniani capaci di distruggere un Paese che osi attaccare l'Iran", ha spiegato Bagheri.

L'uso di missili balistici durante l'esercitazione è stato condannato in una nota dalla Gran Bretagna, parlando di una "flagrante violazione della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu" e di "una minaccia per la sicurezza regionale e internazionale". (ANSA).