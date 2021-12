Covid: salgono i casi in Israele, ora 1.482, tasso all'1.4%

(ANSA) - TEL AVIV, 24 DIC - Salgono ancora i casi in Israele: nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della sanità, sono stati 1.482 con un tasso di positività dell'1.4%. Più colpiti i giovani sotto i 20 anni con quasi il 30% delle nuove infezioni a danno delle persone trivaccinate. Degli 88 casi gravi, tuttavia, il 75% riguarda persone non vaccinate. Confermata al momento il rinvio dell'introduzione della quarta dose a over 60 e soggetti a rischio che, secondo alcune fonti, sarebbe dovuta partire domenica prossima. Il cosiddetto 'Comitato Helsinki' del ministero della sanità non ha infatti ancora autorizzato la richiesta dell'ospedale Sheba di somministrare il secondo booster, come ha reso noto un portavoce dello stesso nosocomio.

(ANSA).