Birmania: frana in miniera di giada, 6 morti e decine dispersi

(ANSA) - YANGON, 24 DIC - Almeno 6 persone sono morte e decine risultano disperse nel nord della Birmania a seguito di una frana che le ha travolte mentre lavoravano in una miniera illegale di giada. Secondo le autorità locali, almeno 70 persone potrebbero essere state travolte dalla valanga di fango e pietre nei pressi di Hpakant. Le cifre non sono però confermate in via definitiva. Dopo ore di ricerca, la protezione civile locale ha fatto sapere di aver interrotto le attività di soccorso.

Ogni anno decine di persone muoiono lavorando all'estrazione illegale di giada. Nel 2020, forti piogge monsoniche avevano provocato il peggiore dramma di questo tipo, con 300 minatori travolti da una frana nella stessa area di Hpakant.

Il commercio di giada, particolarmente fiorente verso la Cina, produce oltre 30 miliardi di dollari all'anno, quasi la metà del pil birmano. Il nord del Paese è ricco anche di altre risorse naturali, tra cui oro e ambra, utilizzate anche per finanziare le parti in conflitto nella guerra civile che dura da decenni tra gli insorti di etnia Kachin e i militari. (ANSA).