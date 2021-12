Afghanistan: scomparso il britannico arrestato dai talebani

Un cittadino britannico risulta scomparso dopo essere stato arrestato dai talebani a Kabul. Lo riferisce il Daily Mirror, ripreso da altri media britannici. Grant Bailey, di circa 50 anni, lavora per un'ong in Afghanistan e non ha più dato notizie di sé da sabato scorso, quando è stato arrestato sotto la minaccia delle armi, secondo una fonte della sicurezza britannica citata dal giornale. "Siamo al corrente della detenzione di un cittadino britannico in Afghanistan e siamo in contatto con la sua famiglia per sostenerla", ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri di Londra.

Al momento non c'è alcuna conferma da parte dei talebani, mentre nel Regno Unito cresce la preoccupazione per il fatto che non si sa cosa gli sia successo, dove sia detenuto né per quale motivo, scrive il Daily Mirror, secondo cui Grant Bailey sarebbe tornato in Afghanistan lo scorso settembre, poco dopo il ritorno al potere dei talebani a Kabul in agosto.