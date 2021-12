A Betlemme tutto pronto per celebrazioni di Natale

(ANSA) - TEL AVIV, 24 DIC - Con il tradizionale ingresso oggi a Betlemme, in Cisgiordania, del Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa si è entrati nel cuore delle celebrazioni di Natale che culmineranno questa sera con la Messa di mezzanotte nella Chiesa di Santa Caterina e in quella di domani nello stesso luogo. A celebrare le due funzioni in una Betlemme priva per il secondo anno consecutivo di pellegrini, causa restrizioni Covid, sarà Pizzaballa mentre il custode di Terra Santa padre Francesco Patton officerà nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth in Israele, anche qui senza le usuali presenze degli anni passati. Pizzaballa, in un video messaggio dei giorni scorsi ha augurato ai fedeli di poter godere "di questo periodo di festa e gioire della nascita del nostro Salvatore Gesù Cristo. Non vediamo l'ora di vedervi. Sappiamo che questo non è ancora possibile, ma - ha aggiunto - sappiamo anche che presto la strada sarà di nuovo aperta, quindi stiamo preparando tutto il necessario per farvi vivere e offrirvi il meglio della Terra Santa". Pizzaballa sarà accolto al suo ingresso a piedi a Betlemme dagli scout cattolici nella consueta manifestazione di benvenuto che proseguirà, con il sindaco della cittadina palestinese Anton Salman, sotto il grande albero di Natale eretto nella Piazza della Mangiatoia davanti la Basilica della Natività. Poi in serata la Messa alla quale - secondo fonti religiose - non sarà presente, come avvenuto l'anno scorso sempre a causa della pandemia, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Secondo le stesse fonti dovrebbe invece partecipare il premier dell'Anp Mohammed Shtayyeh. Alla funzione religiosa con l'omelia di Pizzaballa presenzieranno - come da tradizione - i rappresentanti diplomatici delle 4 nazioni cattoliche a Gerusalemme, Italia, Francia, Spagna e Belgio. Le liturgie proseguiranno nella Grotta della Natività, dentro la Basilica, dove si vuole sia nato Gesù. (ANSA).