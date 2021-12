Putin, reazione positiva Usa a nostre proposte sicurezza

La Russia in generale al momento vede "una reazione positiva" degli Usa alle proprie proposte di garanzie di sicurezza: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa annuale. Lo riporta la Tass, precisando che si tratta della 17esima conferenza stampa di questo tipo e che quest'anno si svolge nell'edificio del Maneggio di Mosca.

"Vorrei sottolineare che in generale noi al momento vediamo una reazione positiva. I partner americani ci dicono che sono pronti all'inizio di questa discussione, di queste trattative all'inizio dell'anno a Ginevra. I rappresentanti delle due parti sono stati designati. Spero che lo sviluppo della situazione seguirà proprio questa via", ha detto Putin.

Putin ha affermato inoltre che la Russia ha "chiaramente e nettamente" fatto capire che "un'ulteriore movimento della Nato verso est è inaccettabile".

Il presidente ha inoltre parlato del caso Navalny dicendo "abbiamo ripetutamente inviato richieste ad altri Paesi affinché ci fornissero almeno dei materiali che confermassero l'avvelenamento. Non ce ne sono. Dateci una ragione per aprire un procedimento penale. Ma se non c'è niente a cui rispondere, voltiamo pagina".

Alexiei Navalny, considerato il principale rivale politico di Putin, è in carcere per una condanna a due anni e mezzo che molti osservatori ritengono politicamente motivata. L'oppositore è stato arrestato a gennaio, non appena ha rimesso piede in Russia dalla Germania, dove era stato curato per un presunto avvelenamento con una micidiale neurotossina che aveva fatto temere per la sua vita e per il quale l'Occidente sospetta i servizi segreti russi. Gli uffici regionali e la Fondazione Anticorruzione di Navalny sono stati dichiarati "estremisti" dalle autorità russe con una mossa da molti ritenuta di matrice politica.