Parigi riapre gli archivi giudiziari della Guerra d'Algeria

(ANSA) - PARIGI, 23 DIC - La Francia ha aperto oggi i suoi archivi relativi agli affari giudiziari e alle inchieste di polizia sulla guerra d'Algeria, in virtù di un testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del ministero della Cultura rende consultabili tutti "gli archivi pubblici prodotti nel quadro delle questioni relative a fatti commessi in relazione con la guerra d'Algeria tra il primo novembre 1954 e il 31 dicembre 1966". (ANSA).