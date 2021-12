India: vandali in chiesa nel Karnataka, distrutta una statua

(ANSA) - NEW DELHI, 23 DIC - La chiesa cattolica di St Joseph è stata presa d'assalto da vandali nella cittadina rurale di Chikkaballapur, in Karnataka, e una statua di Sant'Antonio è stata deturpata. Lo ha riferito in una denuncia alla Polizia un fedele della parrocchia, che ha trovato sull'altare della chiesa, che risale a 150 anni fa, pietre, sassi e rifiuti.

L'attacco segue di poche ore l'inizio della discussione nell'assemblea legislativa dello Stato del disegno di legge "anti conversioni forzate", avviata ieri.

La nuova disciplina, chiamata "Karnataka Right to Freedom of Religion Bill 2021", "Diritto alla libertà di religione", prevede fino a dieci anni di carcere per chi converta "forzatamente" a un'altra religione minori, donne, o appartenenti alle comunità tribali, alle caste protette o schedate.

Il BJP, il partito di maggioranza nello stato considera il provvedimento un potente strumento di consenso in vista delle elezioni del 2023.

Ieri centinaia di attivisti di 40 organizzazioni politiche e della società civile hanno organizzato a Bengalore, la capitale dello stato, una imponente marcia di protesta.

Secondo un recente studio dell'associazione People's Union for Civil Liberties dall'inizio di quest'anno in Karnataka si sono verificati 39 episodi di odio verso le comunità cristiane.

Il rapporto, intitolato "Criminalizing the Practice of Faith" (Criminalizzando la pratica della fede) denuncia che in vari casi la polizia e i politici sono stati complici delle organizzazioni estremiste di destra responsabili degli attacchi.

(ANSA).