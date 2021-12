Gb, con Omicron rischio di ricovero fino a 70% in meno

(ANSA) - LONDRA, 23 DIC - Il rischio di essere ricoverati in ospedale a causa della variante Omicron del Covid è fino al 70% inferiore rispetto alla variante Delta. Lo affermano le autorità sanitarie britanniche.

Alla stima sul livello di pericolosità rappresentata da Omicron è arrivata, dopo alcune analisi preliminari, la britannica Health Security Agency (Ukhsa). L'agenzia ha condotto una ricerca sui casi relativi alla variante nel Regno Unito, in base ai quali "si stima che un individuo con Omicron abbia tra il 31 e il 45% in meno di probabilità di finire al pronto soccorso rispetto ai contagiati da Delta e tra il 50 e il 70% in meno di probabilità di essere ricoverato in ospedale". I risultati sono sostanzialmente simili alle stime fatte in due studi dai ricercatori in Scozia e dall'Imperial College di Londra. (ANSA).