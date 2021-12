Draghi-Macron, Recovery un successo, modello per il futuro

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Il programma Next Generation EU è stato un successo, nella sua valutazione della qualità della spesa pubblica e nella sua modalità di finanziamento. In quanto tale, offre un utile modello per il futuro. Nuove proposte meriteranno una discussione approfondita, non offuscata dall'ideologia, con l'obiettivo di servire al meglio gli interessi dell'Ue nel suo insieme. La prossima presidenza francese del Consiglio Ue avrà l'obiettivo di sviluppare una strategia globale condivisa per il futuro dell'Unione. L'Ue deve riaccendere lo spirito che ha guidato l'azione intrapresa all'inizio della pandemia". Lo scrivono Draghi e Macron sul Ft.

