Multa record e bando dai social per famosa influencer cinese

Una delle più famose influencer cinesi, Huang Wei, conosciuta come Viya, è stata condannata a pagare una multa pari a 210 milioni di dollari per evasione fiscale e i suoi account sui social media sono stati sospesi.

La Cnn riferisce che Viya - conosciuta in Cina anche come 'la regina del livestream - è stata condannata a pagare 1,34 miliardi di yuan per tasse arretrate e multe, secondo quanto annunciato dall'amministrazione statale per le imposte.

Secondo il tabloid Global Times, si tratta della multa più cara mai inflitta ad un utente dei social. Un segnale, ritengono diversi osservatori, che il presidente Xi Jinping non intende allentare le pressioni sulle celebrità di Internet, almeno in tempi ravvicinati.