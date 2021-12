Migranti: Spagna, 347 arrivi in poche ore

(ANSA) - MADRID, 22 DIC - Almeno 347 migranti sono arrivati in Spagna nelle ultime ore via mare o via terra: lo riporta l'agenzia di stampa Efe, basandosi su dati delle autorità e dai servizi d'emergenza iberici.

La Croce Rossa ha fatto sapere, per esempio, di aver assistito tra ieri e oggi 265 persone arrivate presso le coste della zona di Almeria (sud-est). 12 ragazzi minorenni sono stati invece intercettati mentre cercavano di attraversare lo stretto di Gibilterra e sono stati portati a Ceuta, aggiunge la Efe. 13 persone sono state fermate dalla Guardia Civil prima dell'alba a Ibiza (Baleari), dopo esser probabilmente sbarcate nelle ore precedenti. Altre 43 persone hanno raggiunto le coste di Murcia (sud-est) nel corso della giornata odierna via mare.

Infine, stamattina circa 80 persone hanno tentato di scavalcare la barriera situata al confine terrestre tra il Marocco e l'enclave spagnola di Melilla: 14 ce l'hanno fatta, secondo la delegazione del governo centrale in questa città. (ANSA).