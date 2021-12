Fda dà il via libera alla pillola Pfizer per il Covid

(ANSA) - NEW YORK, 22 DIC - La Food and Drug Administration americana dà il via libera alla pillola per il Covid di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il virus.

Pfizer è pronta a iniziare immediatamente le consegne della sua pillola per il Covid negli Stati Uniti, ha sottolineato Pfizer in una nota dopo la decisione dell'Fda. "L'autorizzazione rappresenta un altro esempio di come la scienza ci aiuterà a sconfiggere questa pandemia", afferma l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, sottolineando che "questa terapia rivoluzionaria, che ha mostrato di ridurre in modo significativo i ricoveri e i decessi, cambierà la modalità con cui curiamo il Covid" (ANSA).