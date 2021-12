Energia: Slovenia, decisione investimento Krsko entro 2027

(ANSA) - BELGRADO, DEC 22 - La Slovenia dovrebbe prendere una decisione finale di investimento sulla costruzione di un secondo reattore alla centrale nucleare di Krsko entro il 2027. Lo ha riportato il portale specializzato SeeNews, citando informazioni rese pubbliche dai media locali. Tuttavia, "se le cose dovessero peggiorare sul mercato" a causa delle crisi energetica globale in corso, potremmo "ritrovarci sotto pressione" per prendere prima la decisione, ha affermato Danijel Levicar, Chief Operating Officer del gruppo energetico a controllo statale sloveno Gen-Energija.

Levicar ha osservato che un nuovo reattore a Krsko "farebbe diminuire significativamente i prezzi dell'elettricità".

Krsko, di proprietà di Gen-Energija e della croata Hrvatska elektroprivreda, copre attualmente il 40% del fabbisogno energetico della Slovenia. Quest'anno Lubiana "ha rilasciato un permesso energetico per la costruzione di un secondo reattore a Krsko, aprendo la strada all'attuazione delle procedure amministrative e alla preparazione della documentazione per le decisioni di investimento sul progetto", ha ricordato SeeNews.

(ANSA).